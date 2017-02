La Valletta (askanews) - "L'Italia è un Paese che ha deciso di rispettare le regole Ue anche in questa congiuntura e che tuttavia lo farà in un modo, con tempi e strumenti che non sianotali da provocare effetti depressivi sulla nostra economia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Malta. "Sono fiducioso che il negoziato tra la Commissione Ue e il Mef si concluda positivamente", ha concluso Gentiloni