Gentiloni: Libia, Italia ha acceso riflettori su condizioni diritti umani

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Gentiloni Italia ha aperto fari su condizioni diritti umanitari in Libia Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene in aula al Senato per l'informativa alla vigilia del Consiglio Europeo: "Finalmente si sono accesi i riflettori sulla situazione dei diritti umani in Libia. Ed e' merito dell'Italia, con il trattato bilaterale con la Libia. Grazie a quel trattato le organizzazioni delle Nazioni Unite sono presenti e possono intervenire in Libia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev