(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2018 Gentiloni e Macron visitano la Dums Aurea a Roma, i due chiacchierano in francese Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, e' in Italia per un vertice bilaterale con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. I due hanno visitato la Domus Aurea prima di riunirsi, accompagni anche da Dario Franceschini, ministro ai Beni Culturali. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev