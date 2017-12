Gentiloni: mai come ora così vantaggioso investire al Sud

Roma, (askanews) - "Il divario tra il Sud e il Nord negli ultimi decenni non è stato colmato" e "negli anni della crisi il divario si è addirittura accentuato, in particolare tra il 2008 e il 2014" ma "ora abbiamo davanti un'occasione, siamo a metà del guado, la crescita nelle regioni meridionali nel loro insieme è allineata a quella nazionale, abbiamo buoni segnali per crescita e per export". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo a Napoli al convegno "Avere 20 anni al Sud: le ragioni per restare e per tornare" organizzato da Il Mattino di Napoli."Ci sono misure che il Parlamento ha appena finito di decidere, contenute nella legge di bilancio, che creano condizioni estremamente positive per investire e creare occupazione al Sud" ha sottolineato il premier ricordando "il meccanismo di decontribuzione per le assunzioni dei giovani che vale doppio nel Mezzogiorno almeno nel primo anno, è un'occasione straordinaria per aggredire la disoccupazione giovanile, per dare una spallata al problema"."Adesso e non tra tre anni abbiamo condizioni per investire e creare al Sud che sono di una convenienza senza precedenti. Chi oggi ha questo obiettivo lo può fare a condizioni che non sono mai state così vantaggiose", ha proseguito Gentiloni.