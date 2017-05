Gentiloni: mai rinunceremo a sanità pubblica ma evitare sprechi

Roma, 22 mag. (askanews) - "Nessuno rinuncia alla sanità pubblica, il governo la difende e la promuove", "la sanità pubblica è un pilastro al quale non intendiamo rinunciare" ma altempo stesso deve proseguire l'opera di "risanamento" dei bilanci sanitari. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni intervenendo ad Ariccia dove ha visitato, insieme al presidente della RegioneLazio Nicola Zingaretti, il cantiere del nuovo ospedale dei Castelli Romani."Il risanamento - ha spiegato Gentiloni - non è in contraddizione con il concetto di sanità pubblica come valore universale che è il principio cardine della nostra società alla quale non vogliamo rinunciare" ma bisogna "evitare sprechi ed esaltare le professionalità".