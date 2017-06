Gentiloni: migranti, Italia sotto pressione chiediamo aiuto a UE

(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2017 Si e' concluso il vertice del G20 tra i capi di Stato Europei, dove sono stati discussi i principali punti di crisi internazionale come il commercio, il terrorismo, l'immigrazione e gli Accordi di Parigi. Così il presudente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sull'emergenza migranti "E' importante - ha spiegato Gentiloni - distinguere tra la nostra strategia" e la situazione sul terreno. La strategia italiana "muove dall'Africa, dai Paesi più esposti, si concentra in Libia", ha detto il premier. La strategia, a suo parere, "sta dando i suoi frutti con la collaborazione con la Guardia costiera"."Abbiamo una strategia, la stiamo perseguendo - ha proseguito il presidente del Consiglio -. Ciononstante, siamo di fronte a dei numeri crescenti che, alla lunga, potrebbero mettere a dura prova il nostro sistema di accoglienza. Abbiamo internazionalizzato il nostro sistema di 'search and rescue' ma l'accoglienza rimane nazionale, e il nostro Paese è sotto pressione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev