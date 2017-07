Gentiloni: ok Cdm a missione navale in Libia, un passo in avanti

Roma (askanews) - "Il Cdm ha approvato la missione di supporto operativo alla guardia costiera libica. ". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in conferenza stampaalla fine del Consiglio dei ministri."Credo - ha aggiunto - che sia molto importante considerare questo come un passo in avanti nel contributo italiano alla capacità delle autorità libiche di condurre la loro iniziativa contro gli scafisti, e a rafforzare la capacità di controllo delle frontiere, che è un pezzo di un percorso della stabilizzazione della Libia a cui l'Italia è particolarmente affezionata e sul quale siamo impegnati da alcuni anni".