Gentiloni: questo governo ha impegni che intende mantenere

Roma (askanews) - "Guardo con attenzione e rispetto al dibattito sulla legge elettorale e confermo che il governo è nella pienezza dei suoi poteri, ha un impegno in corso in Parlamento, e non solo, che intende mantenere". Così ilpresidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa a villa Madama al termine dell'incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau, ha risposto a proposito della riforma elettorale e del destino del suo governo."Quando il governo si è presentato alle Camere per la fiducia circa 6 mesi fa - ha ricordato - ho detto chiaramente che si augurava un'intesa tra le forze politiche sulla legge elettorale ma che non avrebbe svolto un ruolo da protagonista su questa materia. Il governo è nella pienezza dei suoi poteri avendo la fiducia del Parlamento e oggi confermo queste cose", ha concluso.