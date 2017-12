Gentiloni: rispetto ruolo Mattarella, governo dura fino a nuovo

Roma (askanews) - "Io nei contatti che avrò con il Quirinale dirò quello che ho detto qui pubblicamente, non ci sono segreti particolari. È molto importante che tutti noi rispettiamo il ruolo di regia e responsabilità del presidente della Repubblica nei passaggi che ci attendono". Lo ha detto, rispondendo ad askanews, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno."La Costituzione - ha aggiunto - parla chiaro: i governi durano finchè non vengono sostituiti da un altro governo, questo è quello che compete a me. Tappe, percorsi, decisioni fanno parte dell'alta responsabilità del presidente Mattarella".