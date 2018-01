(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2018 Gentiloni Roma ammnistrazione non e il top Il premier Paolo Gentiloni, al lancio della Costituente per Roma."Roma non è una città che si può governare semplicemente cercando di gestire la sequela di emergenze che si presentano giorno per giorno. Anche l'amministrazione più efficiente farebbe fatica e non mi pare che siamo nella condizione di avere il massimo dell'efficienza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev