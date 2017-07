Gentiloni: spero consenso ampio Parlamento su missione in Libia

Roma (askanews) - "Io non ho mai negato in questi anni e tantomeno nei mesi da presidente del Consiglio - ha sottolineato - che il percorso di stabilizzazione della Libia è una priorità ma è accidentato, non è un'autostrada in discesa e quindi senza enfasi sottolineo che questo passaggio può essere rilevante e importante e che può dare al percorso di stabilizzazione e ai riflessi sui flussi migratori e quindi sull'Italia conseguenze rilevanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi."Sono convinto e mi auguro che questa decisione in Parlamento, al quale verrà presentato a partire dalle commissioni che voteranno credo martedì e comunque la prossima settimana, possa avere il consenso più largo".