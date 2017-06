Gentiloni: sui migranti Europa non si giri dall'altra parte

Roma, 28 giu. (askanews) - L'Italia sta affrontando una vera "emergenza" sul fronte dell'immigrazione e l'Ue non può "girarsi dall'altra parte". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni parlando al congresso della Cisl."È un paese intero - ha spiegato Gentiloni - che si sta mobilitando per gestire questa emergenza migratoria. Per governare i flussi, contrastare i trafficanti. Non per soffiare sul fuoco, semmai per chiedere all'Europa, ad alcuni Paesi europei in modo particolare, che la smettano di girare la faccia dall'altra parte, perché questo non è più sostenibile".