Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni si è recato in Abruzzo per far visita alle città della provincia di Teramo colpite dal terremoto e dall'ondata di maltempo. Il Premier ha incontrato i cittadini rassicurandoli sulle azioni del governo e allo stesso tempo ha sottolineato la necessità "di lavorare in fretta" dinanzi al "rischio di perdere la fiducia". (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 07 febbraio 2017