Germania, allarme terrorismo: evacuato festival rock

Nurburgring (askanews) - Se ne sono andati con calma, senza caos e per di più cantando "You'll never walk alone". Sono i 90 mila spettatori di uno dei principali festival rock tedeschi, il "Rock am ring" che si svolge a Nurburgring. Un festival interrotto, mentre il pubblico attendeva l'esibizione di Liam Gallagher, dagli organizzatori, su richiesta della polizia, per una minaccia terrorostica, dopo avere ricevuto "indizi concreti" hanno detto gli inquirenti. Le immagini del pubblico che senza fretta o paura si allontana dall'area cantando è diventata un simbolo, e mentre ancora affolla pagine e pagine di social network, è arrivata la notizia che il festival non sarà interrotto del tutto, come si temeva inizialmente. La minaccia terroristica non è stata confermata e i concerti potranno riprendere.