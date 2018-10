Germania, fonti Cdu: Merkel non si ricandiderà presidenza partito

Berlino (askanews) - Angela Merkel non si ricandiderà alla guida della Cdu dopo diciotto anni di presidenza. Lo hanno indicato fonti interne al partito, confermando indiscrezioni apparse sulla stampa.A persuadere la cancelliera sul passo indietro è stata l'ultima "batosta" elettorale di domenica in Assia seguita a quella di poche settimane fa in Baviera.Secondo le stime dei canali televisivi pubblici, l'Unione cristiano-democratica della cancelliera sarà sicuramente il primo partito nel Land dell'Assia con il 27,2 per cento dei voti, ma questo risultato certifica una flessione di 11 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni del 2013.Il partito socialdemocratico (Spd) ha ottenuto a sua volta un calo pesante, con il 19,6 per cento delle preferenze rispetto al 30,7 di cinque anni fa in Assia, Land in cui si trova la capitale finanziaria della Germania, Francoforte. I vincitori sono stati i verdi, che hanno raddoppiato attestandosi al 20 per cento, e l'estrema destra, salita al 13 per cento ed entrata nell'unico parlamento regionale in cui non era ancora rappresentata.Merkel aveva finora manifestato la ferma intenzione di ricandidarsi alla presidenza del partito, legata alla carica di cancelliere, ma dopo l'ennesima batosta pare che la sua leadership sia arrivata al capolinea.