Germania, Merkel: concluderò il mandato da cancelliera nel 2021

Berlino, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha confermato che resterà al suo posto alla guida del governo di coalizione tedesco fino alla fine del mandato, nel 2021, e non si ricandiderà successivamente né per il Parlamento né per la guida della Cdu:"Sento che è ora di aprire un nuovo capitolo e per me è arrivato il momento di condividere con voi alcune mie decisioni: non mi ricandiderò alla presidenza al prossimo congresso della CDU a dicembre ad Amburgo e questo quarto mandato è il mio ultimo da cancelliera della Germania. Nelle elezioni parlamentari del 2021 non correrò per la cancelleria o per il Bundestag né per qualsiasi altro incarico".Merkel ha definito "i risultati delle elezioni in Assia estremamente amari e deludenti" per i Cristianodemocratici, e ha confermato che il segretario generale del partito Annegret Kramp-Karrenbauer e il ministro della Sanità Jens Spahn sono candidati alla presidenza della Cdu, ma che non sarà lei a decidere chi sarà il suo successore. "Accetterò ogni decisione democratica presa dal mio partito" ha sottolineato. Ha inoltre spiegato che aveva già deciso in estate di non candidarsi più come leader del partito ma a causa degli ultimi sviluppi, le ultime "batoste" elettorali in Baviera e in Assia, ha deciso di annunciare la sua decisione.