(Agenzia Vista) Piemonte VdA Dogliani (CN), 05 maggio 2018 Per quattro giorni, Dogliani al centro del mondo televisivo per il festival della TV e dei nuovi media. Gerry Scotti lancia un consiglio ai giovani; quello di tenere aperte piu' possibilità non soffermandosi sul mondo della musica o dell'arte ma iniziando dalla solida base dello studio. Courtesy rete 7 agenziavista.it