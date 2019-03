"Gesto di pace", il Pakistan riconsegna il pilota indiano

Roma, 1 mar. (askanews) - Il Pakistan ha riconsegnato all'India il pilota catturato questa settimana nel Kashmir pachistano, rilasciato in quello che Islamabad ha chiamato un "gesto di pace", dopo una delle più gravi crisi fra i due Paesi.Nelle immagini si vede il convoglio pachistano che sta accompagnando il colonnello, Abhinandan Varthaman, al valico di Wagah, situato fra le grandi città di Lahore (Pakistan) e Amritsar (India). In abiti civili il militare ha poi attraversato il valico a piedi.Il pilota, catturato mercoledì, era stato mostrato alla tv pubblica pachistana con il viso gonfio di botte e un occhio nero.Centinaia di persone hanno atteso tutta la giornata l'arrivo del colonnello sul lato indiano, sventolando bandiere e cantando slogan per accogliere colui che è divenuto un eroe nazionale. Il pilota tuttavia è arrivato con diverse ore di ritardo, una volta fatto buio e la folla si è dispersa prima del suo arrivo.