(Agenzia Vista) Milano, 15 ottobre 2019 'Get ready for Brexit', l'ambasciatrice britannica Morris: "Inglesi in Italia siano pronti" L’appello di Jill Morris, ambasciatrice inglese in Italia, a margine dell’incontro con i cittadini anglosassoni residenti a Milano. L’evento, chiamato ‘Get ready for Brexit’, aveva lo scopo di informarli sulle conseguenze e sugli sviluppi relativi alla Brexit del prossimo 31 ottobre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev