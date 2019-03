Giachetti a Zingaretti: "Saremo minoranza leale non come quella di prima"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2019 Giachetti a Zingaretti Faremo saremo minoranza leale non come quella di prima L'assemblea del Partito democratico ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario, sono stati eletti anche i 120 membri della direzione. L'intervento di Roberto Giachetti: "Saremo ventre a terra dove Nicola riterrà per dare forza al partito nelle elezioni che vengono. Augurio sincero di buon lavoro. Saremo una minoranza leale a differenza di quelle precedenti perché non spareremo sulla dirigenza. Resteremo in minoranza, nessun incarico in segreteria" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev