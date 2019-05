Giappone, accoltella studentesse a una fermata del bus: 2 morti

Tokyo, 28 mag. (askanews) - Nell'ultimo giorno della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Giappone, un uomo armato di coltello ha aggredito un gruppo di scolare delle elementari in attesa dello scuolabus.Il fatto è avvenuto a Kawasaki, città a sud di Tokyo. Il bilancio è di due morti - una bambina e un uomo di 39 anni - e 16 feriti, di cui 13 sono alunne e 3 sono adulti. L'aggressore, un cinquantenne, si è poi pugnalato a morte."C'erano tanti bambini, si guardavano intorno e non sapevano che cosa fare, avevano gli occhi sbarrati dalla paura" racconta una testimone.Sono ancora ignoti i motivi del gesto dell'aggressore.