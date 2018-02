Giappone, incendio in casa di riposo a Sapporo: 11 anziani morti

Sapporo (askanews) - Undici anziani sono morti nel Nord del Giappone in un incendio scoppiato in una casa di riposo per persone con difficoltà economiche.L'edificio di tre piani è stato avvolto dalle fiamme e decine di vigili del fuoco hanno cercato di contenere il rogo durante una nevicata.Le vittime, otto uomini e tre donne, vivevano insieme ad altri cinque residenti nella struttuta di Sapporo, Hokkaido, gestita da un'organizzazione locale.La polizia ha aperto un'indagine sulle origini dell'incendio.