Giappone, la benedizione di cani e gatti per il nuovo anno

Tokyo (askanews) - In Giappone c'è grande rispetto per gli animali, considerati parte integrante della famiglia. A Tokyo, all'inizio del nuovo anno, i proprietari di cani e gatti possono portare i loro amici a quattro zampe al tempio di Ichigaya Kamegaoka Hachimangu per ricevere una particolare benedizione e pregare con loro.La cerimonia del Capodanno degli animali è stata introdotta nel 2000 e da allora, ogni anno, il numero di quelli che vengono portati al tempio è in costante aumento. "I padroni mi dicevano che volevano benedire i loro animali domestici - racconta il sacerdote scintoista del tempio - così ho organizzato questo rituale per loro nel periodo in cui ci sono più visitatori".Ognuno tiene il proprio cane o gatto in braccio, mentre è seduto per la preghiera davanti al tempio. Poi, ci si alza in piedi e si porge un omaggio all'altare, sempre con il fedele amico al proprio fianco. "Per me loro sono di famiglia - dice una ragazza, rivolgendosi ai due cagnolini - mi rassicura il fatto che abbiano ricevuto la benedizione per l'anno nuovo".Qualcosa di simile c'è anche da noi, la benedizione degli animali che si svolge il 17 gennaio, nel giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, considerato il santo protettore degli animali domestici.