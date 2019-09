Giappone, tifone Faxai su Tokyo: blackout e venti a 210 km orari

Roma, 9 set. (askanews) - Mega blackout in Giappone dopo l'arrivo del tifone Faxai, che ha lasciato senza luce elettrica oltre 900mila case.Faxai ha toccato terra nei pressi di Tokyo, con venti sino a 210 chilometri orari. E' uno dei più violenti tifoni ad investire la capitale giapponese negli ultimi dieci anni. Secondo il canale tv NHK almeno 910mila abitazioni non dispongono di corrente elettrica. Il blackout a un certo punto è stato totale nella città di Kanagawa e le autorità hanno chiesto alla popolazione di non uscire di casa.Inoltre, una donna è morta in ospedale dopo essere stata scaraventata contro un edificio nei pressi del centro di Tokyo e ci sono almeno una trentina di feriti, bilancio destinato ad aumentare.