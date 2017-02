Sinistra Italiana presenta una proposta di legge in materia di prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente per definire "l'indispensabile inquadramento dei lavoratori per riconoscere diritti e tutele che già oggi sarebbe possibile riconoscere, ma che invece vengono negati ai lavoratori di Foodora e agli altri della Gig economy". (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 14 febbraio 2017