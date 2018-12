Gilet gialli, il portavoce del governo francese: ecco le misure

Roma, (askanews) - Il governo del presidente Macron annuncia le misure economiche che dovrebbero disinnescare la crisi dei gilet gialli, i manifestanti che da ottobre protestano chiedendo prima di tutto aiuti per aumentare il loro potere d'acquisto.Macron ha già rinunciato alla prevista tassa sul carburante il cui aumento aveva scatenato le prime proteste. Le "misure di emergenza economica e sociale" sono state annunciate dalportavoce del governo francese, Benjamin Griveaux."Il primo articolo, ha detto Griveaux, è quello che consente alle aziende di offrire ai dipendenti con stipendio fino a 3.600 euro, un bonus eccezionale che sarà esentasse fino a mille euro, libero da contributi previdenziali e da imposte sul reddito. Deve essere pagato prima del 31 marzo 2019. Questo riguarda circa 4-5 milioni dei 17 milioni di dipendenti nel nostro paese."Questo decreto prevede una rivalutazione del salario minimo fino all'1,5% dal primo gennaio 2019. L'ammontare del salario minimo lordo orario sarà quindi di 10,03 euro contro gli attuali 9,88 euro, ovvero 1.521,22 euro mensili per 35 ore settimanali".Il testo giovedì 20 dicembre sarà portato davanti all'Assemblea nazionale, venerdì 21 in Senato per l'approvazione a spron battuto.