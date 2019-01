Gilet gialli, Lega e 5 stelle spalleggiano le proteste francesi

Milano (askanews) - "Gilet gialli, non mollate il Movimento 5 stelle è pronto a darvi sostegno... Metteremo a disposizione la nostra piattaforma Rousseau"."Sostegno ai cittadini perbene che protestano contro un presidente che governa contro il suo popolo, ma ferma condanna a ogni forma di violenza".La prima dichiarazione porta la firma del vicepremier Luigi Di Maio, la seconda quella dell'altro vicepremier, Matteo Salvini.Al centro ci sono i gilets jaunes, i cittadini francesi che, prendendo spunto dal caro-benzina, da settimane hanno iniziato una dura forma di protesta contro il governo di Emmanuel Macron, spesso sfociata in violenze e devastazioni con conseguenti fermi e arresti.Insomma, il governo italiano spalleggia e asseconda la protesta francese suscitando un vespaio di polemiche non solo da parte delle forze d'opposizione italiane ma anche oltralpe.Sulla stampa francese, infatti, decine di titoli parlano del sostegno del "governo populista italiano" alla protesta dei giubbotti gialli contro Macron, con il ministro del Lavoro che dice: "È lo stesso spirito che ha animato il MoVimento 5 Stelle e migliaia di italiani fin dal 4 ottobre del 2009, il giorno della nostra nascita. E da quel momento non ci siamo mai fermati".Dura l'opposizione contro la presa di posizione dell'esecutivo gialloverde. Secondo Renzi "per arginare il governo Lega-M5s serve una 'resistenza civile' e una "grande battaglia culturale", Zingaretti invita il vicepremier grillino a "pensare un po' di più agli italiani" mentre la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna di Forza Italia, ironizza: "Il governo aumenta le tasse in Italia per quasi 13 miliardi. I gilet gialli protestano in Francia contro l'aumento delle tasse. Luigi Di Maio offre il sostegno dell'M5s ai gilet gialli: trova l'errore".