(Agenzia Vista) Parigi, 08 dicembre 2018 Gilet Gialli, scronti a Parigi, manifestanti divelgono sampietrini dalle strade Violenti scontri nella capitale francese per il quarto giorno di mobilitazioni dei gilet gialli. In queste immagini alcuni manifestanti divelgono i sampietrini, da usare poi come arma, dalle strade della città. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it