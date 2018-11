(Agenzia Vista) Parigi, 24 novembre 2018 Gillet gialli tornano in piazza a Parigi, il corteo canta la Marsigliese I gillet gialli sono tornati in piazza, a Parigi, per manifestare contro le politiche del Governo. Durante il corteo ci sono stati scontri agli Champs Elysees. Facebook_Alicia Yliana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it