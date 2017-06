Giobbe Covatta in Kenya con Amref, a Dagoretti un centro talenti

Roma, (askanews) - Nel video la quinta tappa del viaggio di Giobbe Covatta in Africa con Amref. Il comico, storico testimonial dell'ong, ha visitato Dagoretti, a ovest di Nairobi, capitale del Kenya, dove le persone vivono in condizioni molto difficili.Nel video, lanciato in occasione della giornata mondiale del bambino africano, si vede anche l'"Amref Child Development centre" costruito con il sostegno di Amref Italy e inaugurato ufficialmente dal ministro per la Sanità pubblica Hon Beth Mugo nel 2011, un centro - spiega un'operatrice Amref - per lo sviluppo del talento, dove si fanno varie attività educative, tra cui teatro, video e fotografia, musica, arte e artigianato, ma anche sport come pallavolo, calcio e yoga.