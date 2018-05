Giorgetti: Cav sia responsabile, ci aiuti a fare governo con M5s

Roma, (askanews) - "Continuiamo a chiedere a Berlusconi un gesto di responsabilità, di aiutarci a dare un governo politico al paese. Chiediamo di cercare di trovare una soluzione, che abbiamo cercato anche in questi giorni per permettere la partenza di un governo politico e quindi una forma di coinvolgimento di Forza Italia che sia compatibile con la presenza di M5s". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, parlando a Montecitorio."Ci siamo presentati insieme a Berlusconi - ha ricordato - abbiamo preso i voti insieme a Berlusconi, è per questo motivo di coerenza che va oltre magari l'interesse e la logica che teniamo fede a questo impegno. Però lo sforzo che chiediamo a tutti, anche a Berlusconi e a Fi, è che forse c'è qualche soluzione che permette di rispondere alle attese degli italiani che per strada ci chiedono fare un governo politico che rispetti il voto del 4 marzo". E sul rischio astensionismo a luglio, Giorgetti ha aggiunto: "Il rischio c'è, ma non va bene il voto a fine settembre: è da qualche mese che l'Italia non ha un governo espressione del voto degli italiani quindi serve il prima possibile votare perché si deve dare agli italiani un governo politico che rispetti i desiderata degli italiani anche perché poi da settembre si passa a ottobre, poi a novembre...".