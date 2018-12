(Agenzia Vista) Napoli, 03 dicembre 2018 Giorgia Meloni in pizzeria a Napoli mangia una pizza fritta in diretta social La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha effettuato una sosta in pizzeria durante la sua visita a Napoli, dove ha incontrato i commercianti di San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it