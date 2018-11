(Agenzia Vista) Napoli, 23 novembre 2018 Giornalisti minacciati, Conte: "Se lasciati soli sono più vulnerabili, Governo è al loro fianco" "Se i giornalisti minacciati vengono lasciati soli sono più vulnerabili, per questo il Governo è al loro fianco e li sostiene". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato a margine dell'incontro con il padre di Annalisa Durante, la ragazzina uccisa per sbaglio a 14 anni per un regolamento di conti tra bande criminali. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it