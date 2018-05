Giornata contro pedofilia, Caffo (Telefono Azzurro): ''Istituzioni facciano passo avanti''

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2018 05-04-18 Giornata contro pedofilia Caffo Telefono Azzurro Noi ci siamo ma anche istituzioni facciano passo avanti In occasione della giornata contro la Pedofilia il Telefono Azzurro ha organizzato un convegno al Tempio di Adriano a Roma. Nel 2017 in media ogni tre giorni si è verificato un caso di abuso sessuale su minori. In quattro casi su dieci la vittima ha meno di 10 anni, con una prevalenza di bambine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it