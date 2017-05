Giornata contro pedofilia, la garante ai giovani: parlatene

Roma, (askanews) - In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, il ministero dell Istruzione e l'Autorità Garante per l'infanzia hanno firmato un protocollo d'intesa per promuovere azioni congiunte per diffondere la cultura dei diritti dell infanzia e dell adolescenza nelle scuole.All'iniziativa, che si è svolta al teatro Eliseo a Roma, hanno partecipato la ministra Valeria Fedeli, la garante Filomena Albano, la direttrice della Polizia Postale Nunzia Ciardi e l'attore e direttore dell'Eliseo Luca Barbareschi, che lanciò una fondazione per aiutare i bambini vittime di abusi, come è stato lui stesso a 7 anni. In platea circa 670 studenti di scuole medie e licei della Capitale. A moderare l'incontro Francesco Giorgino, che ha ricordato: "Luca Barbareschi che ha pienissimo titolo a parlare dell'argomento, perché come egli stesso ha raccontato, è stato in passato vittima di pedofilia""La giornata internazionale contro la pedofilia che ho fortemente voluto quando ero parlamentare e oggi sono un artista e un imprenditore del mondo dello spettacolo deve continuare a mantenere l'attenzione sulla responsabilità dei contenuti 00.12 cibo dell'anima e del cervello. Abbiamo tanti di quei cuochi in televisione, parliamo solo di quello che mangiamo e non abbiamo dei cuochi dell'anima e non abbiamo delle persone che pensino a cosa cucinare per il nostro cuore, per la nostra sensibilità, per la nostra crescita intellettuale e spirituale, questo è lo scopo di questa giornata".La garante Filomena Albano:"Il nostro obiettivo deve essere 'parlare, parlare, parlare' soprattutto quando si parla di pedofilia, molto è il sommerso i bambini e i ragazzi fanno fatica a vincere, ad abbattere il muro dell'omertà. Bisogna evitare il silenzio e parlare, ecco perché giornate di sensibilizzazione come questa sono assolutamente importanti".