Giornata della Memoria, Mattarella: "Contrastare odio di oggi"

Roma, (askanews) - Auschwitz è stata una "lezione terribile" ed è un "dovere ricordarlo" per prevenire le "derive dell'odio" di oggi. Sergio Mattarella celebra al Quirinale la Giornata della Memoria, davanti alle più alte cariche dello Stato e soprattutto ad alcuni sopravvissuti della Shoah."Ancora oggi dobbiamo chiederci com'è possibile sotto forme diverse, che vanno dal negazionismo, alla xenofobia, all'antisionismo, a razzismi vecchi e nuovi, al suprematismo, al nazionalismo esasperato, al fanatismo religioso, com'è possibile ripeto che ancora oggi si sparga e si propaghi il germe dell'intolleranza, della discriminazione, della violenza?"."La giornata della Memoria non ci impone soltanto di ricordare, doverosamente, le tante vittime innocenti di una stagione lugubre e nefasta. Ma impegna a contrastare, oggi, ogni seme e ogni accenno di derive che ne provochino l'odio o addirittura ne facciano temere la ripetizione. Auschwitz oggi è divenuto monumento contro l'orrore nazista ma è, e deve essere, anche la testimonianza, presente e consapevole, di quali sciagure sia capace di compiere l'uomo quando abbandona la strada della convivenza e della solidarietà e imbocca la strada dell'odio".Poco prima, in mattinata, la Giornata era stata celebrata al Campidoglio, con la sindaca Virginia Raggi - in piena bufera giudiziaria - che si era commossa quando a parlare era stato uno dei sopravvissuti, Piero Terracina.Poi, a conclusione della cerimonia in Campidoglio, l'abbraccio con Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah.