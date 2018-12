Giornata Disabilità, Mattarella incontra studenti scuole primarie

Roma (askanews) - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale gli studenti di alcune Scuole primarie.Dopo l'esecuzione di alcuni brani musicali da parte dell'Orchestra MagicaMusica diretta da Piero Lombardi e composta da ragazzi con disabilità, il Presidente Mattarella si è intrattenuto con gli alunni delle scuole presenti.Hanno partecipato all'incontro: Scuola Statale per ciechi Vivaio (Milano); Scuola Primaria Dante Alighieri (Cavarzese); IC Piazzale della Gioventù (Santa Marinella); Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta (Lascari); Scuola Primaria Silvestri Istituto d'Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto (Padova); Scuola Primaria San Giuseppe Benedetto Cottolengo (Torino); Scuola Primaria Giovanni XXIII (S. Michele Salentino); Scuola Primaria Giovanni Falcone (Palermo).Erano presenti il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, il Ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla famiglia e alla disabilità, Vincenzo Zoccano.