Giornata memoria, Fontana: Non so se andro' al Memoriale ma eventi Shoah terribili

(Agenzia Vista) Milano, 28 gennaio 2018 "Non so se andrò, non ho ancora visto il programma. Comunque, anche se non vado fisicamente, sono sicuramente vicino a tutti gli amici che ricordano questi eventi terribili". Così il candidato governatore del centrodestra per la Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo alla domanda se avrebbe fatto visita per il Giorno della memoria al Binario 21 della stazione Centrale di Milano, trasformato nel Memoriale della Shoah _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev