Giornata Salute Donna, il messaggio di Mattarella: ''Luce su disparità di genere''

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2018 Giornata salute donna il messaggio di Mattarella luce su disparita di genere Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per la Giornata nazionale della Salute della Donna: "L'intera società è fortemente influenzata nel suo sviluppo dal contributo femminile. La terza Giornata nazionale dedicata alla salute della donna è occasione per riflettere sull'importanza che può avere lo studio dei meccanismi attraverso i quali le differenze legate al 'genere' agiscono sullo stato di salute e sullo sviluppo delle patologie, non solo per assicurare il benessere delle donne e garantire il rispetto pieno della loro dignità, ma per consentire anche il dispiegarsi delle loro potenzialità, dalla vita dell'infanzia all'età matura". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev