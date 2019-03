Giornate FAI di primavera, 1.100 siti aperti al pubblico in 420 città italiane, lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2019 Giornate FAI di primavera, 1,100 siti aperti al pubblico in 420 citta' italiane per l'edizione 2019, lo speciale Il Fondo Ambiente Italiano ha presentato le date e i luoghi per l'ormai consueto appuntamento di primavera che apre al pubblico luoghi solitamente chiusi. Le giornate di primavera FAI 2019 prevedono l'apertura di 1.100 siti, di interesse storico, culturale e artistico, in 420 città d'Italia. Alla conferenza di presentazione hanno partecipato il ministro ai Beni Culturali, Alberto Bonisoli, il presidente del FAI, Andrea Cardani, e il vicepresidente FAI, Marco Magnifico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev