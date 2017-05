Giro d'Italia. Strade chiuse a Milano, traffico in tilt via Gioia

(Agenzia Vista) Milano, 28 maggio 2017 Milano è pronta per il passaggio dell'ultima tappa del giro, una cronometro con il traguardo in piazza Duomo. In questa tappa i tre favoriti, Dumoulin, Nibali e Quintana, si giocheranno i secondi decisivi per la vittoria della 100sima edizione del Giro d'Italia. In attesa che passi il primo dei 162 corridori ancora in geara, qualche disagio invece lungo le arterie principalii nella zona Nord di Milano, chiuse al traffico e con lunghe code di macchine ferme sotto un sole cocente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev