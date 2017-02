Giubileo di Zaffiro: la Regina Elisabetta da 65 anni sul trono

Londra, (askanews) - Nuovo record di longevità per la regina Elisabetta II, che diventa la prima monarca a festeggiare il Giubileo di Zaffiro, ovvero i 65 anni sul trono del Regno Unito, sul quale è salita il 6 febbraio 1952, giorno dell'incoronazione.Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato - il 9 settembre 2015 - il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni ed è il più lungo in assoluto per una regina.Oggi novantenne, Elisabetta ha deciso di trascorrere la giornata nella residenza di Sandringham, contea di Norfolk, senza festeggiamenti pubblici. Nel corso della messa domenicale, tuttavia, ha accettato sorridente fiori e auguri fuori dalla chiesa.In occasione dello speciale Accession Day saranno sparate le tradizionali salve di cannone alla Torre di Londra, a Green Park e in molte località del Regno Unito. La Zecca reale ha coniato monete commemorative, compresa una da un chilogrammo che vale 50mila sterline, mentre la Royal Mail ha stampato un francobollo color zaffiro.