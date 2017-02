Giudice Usa blocca decreto immigrati, Trump promette battaglia

Teheran (askanews) - Un giudice federale di Seattle ha bloccato il decreto immigrati del presidente americano Donald Trump che ha scatenato reazioni di sdegno e manifestazioni in tutto il mondo. La Casa Bianca ha subito promesso battaglia contro la decisione che blocca temporaneamente la legge che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di settePaesi musulmani.Washington intanto continua a lavorare su più fronti per portare avanti le promesse fatte da Trump in campagna elettorale. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato l'ordine esecutivo che apre la strada a una revisione della Dodd-Frank, la legge del 2010 voluta da Barack Obama che stabilisce regole molto restrittive per le banche d'affari della Borsa di New York.E a poche ore dalle sanzioni contro Teheran imposte da Trump, da Tokyo, il segretario della Difesa americano James Mattis, ha rincarato la dose: "Per quanto riguarda l'Iran, è il più grande Stato che sostiene il terrorismo al mondo", ha dichiarato il capo del Pentagono dopo aver ribadito la solidità dell'alleanza col Giappone e le accuse alla Cina di destabilizzare l'area asiatica.Quanto all'Iran, per tutta risposta alle sanzioni, definite "umilianti" dai Guardiani della Rivoluzione ha subito avviato esercitazioni militari con missili.