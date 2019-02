Giulia Bongiorno: su Diciotti Salvini "non rischia proprio nulla"

Roma, 1 feb. (askanews) - Ospite di Tagadà su La7, la ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, attualmente legale del collega agli Interni nel caso Diciotti, ha spiegato la posizione di Matteo Salvini, il quale - dice - "non rischia proprio nulla"."Non rischia proprio nulla, perché io credo che sia innegabile che ci sia un interesse di carattere pubblico. Voglio essere chiara: ha cambiato idea? No, è che la fase che affrontiamo ora non è 'c'è o non c'è il reato', è interesse pubblico oppure no? Ed è possibile che Salvini pensi che non sia interesse pubblico la propria politica?", afferma Bongiorno, incalzata dalla conduttrice Tiziana Panella."Salvini ora dovrebbe dire 'guardate che non è stato interesse pubblico'", ha sottolineato la legale-ministra.