Giuseppe Conte canta "L'anno che verrà": la dedico agli italiani

Roma, (askanews) - Al termine della conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha improvvisato "L'anno che verrà", celebre brano di Lucio Dalla in versione karaoke.È stato il reporter Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6 a intercettarlo nei pressi di Palazzo Chigi - fuori dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio - proponendogli di intonare la canzone. Il Premier non si è sottratto alla richiesta e ha poi affermato: "La dedico a tutti gli italiani che non accetteranno questa stonatura".