Giustizia, Conte: inammissibili le promiscuità con la politica

Roma, 17 giu. (askanews) - "Leggere le cronache di questi giorni mi ferisce personalmente... Immaginare che questo disorienti un cittadino mi ferisce, crea un vulnus alla magistratura" e "dobbiamo intervenire per articolare, elaborare una riforma che deve essere meditata bene, non possiamo intervenire per reazioni emotive, a caldo".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a margine del Paris Air Show di Parigi."Dobbiamo intervenire, creiamo una netta linea di demarcazione tra politica e servizio giurisdizionale, non è ammissibile che vi siano zone di promiscuità o di contiguità, ma per fare questo ben venga l'apporto delle forze di opposizione. Sarebbe bello coinvolgere quante più forze parlamentari possibili" su questo.