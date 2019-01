Giustizia, Di Maio: per M5S testo Legittima difesa va bene così

Porto Torres (askanews) - "Per me prima si approva la legge sulla Legittima difesa e meglio è". Lo ha detto il vicepremier e ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro, Luigi Di Maio, a Porto Torres, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il testo licenziato dal Senato venga modificato dai Cinquestelle alla Camera."Non ci sono altre letture - ha aggiunto - l'ultima lettura è alla Camera. Noi abbiamo approvato a dicembre la legge Anticorruzione che è una legge che cambierà il volto della Pubblica amministrazione per i prossimi anni, perché finalmente manderemo in galera un po' di furbetti con gli agenti sottocopertura e i malaware per fare le intercettazioni dei corrotti e loro ovviamente hanno proposto la legittima difesa e noi voteremo la legittima difesa. Questo è quello che noi abbiamo portato avanti in questi anni. Questo significa che ci sarà un 'Far West'? No, non una sola arma in più sarà autorizzata rispetto alla legislazione attuale".