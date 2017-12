(Agenzia Vista) Napoli, 29 dicembre 2017 Gli auguri di De Luca, impugna coltello e scherza: no foto, domani uscira' che voglio uccidervi Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto gli auguri di buon anno ai membri della giunta regionale all'interno di palazzo Santa Lucia. Durante la cerimonia De Luca ha preso un coltello, per tagliare il panettone, e ha affermato ''non fate fotografie altrimenti domani uscira' che voglio uccidervi. Il dito medio era rivolto all'albero di Roma, da domani usero' il mignolo''. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev