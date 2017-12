(Agenzia Vista) Washington, 26 dicembre 2017 Gli auguri natalizi di Trump e Melania alla Casa Bianca E'il primo messaggio di auguri istituzionale per Donald Trump e la first lady Melania. Il messaggio e' stato diffuso in un video che mostra gli addobbi natalizi allestiti all'interno della Casa Bianca. fonte White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev