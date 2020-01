Gli avvocati di Bordeaux cantano contro la riforma di Macron

Roma, 24 gen. (askanews) - Lotta contro la riforma delle pensioni: gli avvocati di Bordeaux danno vita a una manifestazione spettacolare, prima cantando "Balance ta robe" (butta la toga), parodia di una canzone della belga Angèle, e poi rivisitando il "Canto dei partigiani".Gli oppositori della riforma delle pensioni erano di nuovo in sciopero venerdì 24 gennaio, dopo l'adozione in Consiglio dei ministri del progetto di legge e prima della giornata cruciale del 29 gennaio, quando si annuncia una nuova mobilitazione.La protesta prende a bersaglio in primo luogo il presidente Emmanuel Macron e attraversa tutte le professioni; scuola, trasporti, dipendenti pubblici, giornalisti.I progetti di legge mirano a creare un "sistema universale" di pensione a punti. La discussione all'Assemblea nazionale comincerà il 17 febbraio, il voto è previsto a inizio marzo, mentre continuano le discussioni fra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali.